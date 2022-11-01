Поела рядовки: 16-летняя девушка с Лозовщины отравилась грибами
На Харьковщине — очередной случай отравления дикорастущими грибами.
16-летняя жительница Лозовского района поела жареных грибов, которые идентифицировала как рядовку, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Симптомы отравления (общая слабость, жгучая боль в верхних и нижних конечностях) появились на третьи сутки после употребления грибов, и только на четвертый день девушка обратилась за медицинской помощью.
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Ее госпитализировали в стационар в состоянии средней тяжести. В настоящее время она находится на лечении.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — очередной случай отравления дикорастущими грибами.".