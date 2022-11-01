Поела рядовки: 16-летняя девушка с Лозовщины отравилась грибами

На Харьковщине — очередной случай отравления дикорастущими грибами.

16-летняя жительница Лозовского района поела жареных грибов, которые идентифицировала как рядовку, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Симптомы отравления (общая слабость, жгучая боль в верхних и нижних конечностях) появились на третьи сутки после употребления грибов, и только на четвертый день девушка обратилась за медицинской помощью.

Ее госпитализировали в стационар в состоянии средней тяжести. В настоящее время она находится на лечении.