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Поела рядовки: 16-летняя девушка с Лозовщины отравилась грибами

Происшествия 17:47   01.11.2022
Елена Нагорная
Поела рядовки: 16-летняя девушка с Лозовщины отравилась грибами

На Харьковщине — очередной случай отравления дикорастущими грибами.

16-летняя жительница Лозовского района поела жареных грибов, которые идентифицировала как рядовку, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Симптомы отравления (общая слабость, жгучая боль в верхних и нижних конечностях) появились на третьи сутки после употребления грибов, и только на четвертый день девушка обратилась за медицинской помощью.

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Ее госпитализировали в стационар в состоянии средней тяжести. В настоящее время она находится на лечении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 17:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — очередной случай отравления дикорастущими грибами.".