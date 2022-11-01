Поїла рядовок: 16-річна дівчина з Лозівщини отруїлася грибами
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На Харківщині – черговий випадок отруєння дикорослими грибами.
16-річна мешканка Лозівського району поїла смажених грибів, які ідентифікувала як рядовки, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Симптоми отруєння (загальна слабкість, пекучий біль у верхніх та нижніх кінцівках) з’явилися на третю добу після вживання грибів, і лише на четвертий день дівчина звернулася по медичну допомогу.
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Її ушпиталили у стаціонар у стані середньої тяжкості. Наразі дівчина перебуває на лікуванні.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 17:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – черговий випадок отруєння дикорослими грибами.".