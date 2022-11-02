Армия РФ за сутки обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 2 ноября не сообщил о каких-либо попытках врага вести наступательные действия на Харьковщине, а вот количество обстрелов возросло.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Также продолжаются обстрелы прифронтовых Купянска, Двуречной и ближайших сел и поселков. В сводке Генштаба упомянуты как подвергшиеся обстрелам Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Двуречное, Ивановка и Котляровка.

Кроме того, за прошедшие сутки по территории Украины противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под вражескими ударами оказались более 25 населенных пунктов — н.п. Харьковской области в этом разделе не упомянули.