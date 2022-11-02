Армія РФ за добу обстріляла близько 20 населених пунктів на Харківщині

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 2 листопада не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступальні дії на Харківщині, а кількість обстрілів зросла.

“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка”, – повідомили у зведенні Генштабу.

Також тривають обстріли прифронтових Куп’янська, Дворічної та найближчих сіл та селищ. У зведенні Генштабу згадані як ті, що потрапили під обстріли Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Іванівка, Котлярівка.

Крім того, минулої доби по території України противник завдав 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ворожими ударами опинилися понад 25 населених пунктів – н.п. Харківської області в цьому розділі не згадали.