Армія РФ за добу обстріляла близько 20 населених пунктів на Харківщині
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 2 листопада не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступальні дії на Харківщині, а кількість обстрілів зросла.
“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка”, – повідомили у зведенні Генштабу.
Також тривають обстріли прифронтових Куп’янська, Дворічної та найближчих сіл та селищ. У зведенні Генштабу згадані як ті, що потрапили під обстріли Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Іванівка, Котлярівка.
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Крім того, минулої доби по території України противник завдав 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ворожими ударами опинилися понад 25 населених пунктів – н.п. Харківської області в цьому розділі не згадали.
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Ви читали новину: «Армія РФ за добу обстріляла близько 20 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 07:11;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 2 листопада не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступальні дії на Харківщині, а кількість обстрілів зросла".