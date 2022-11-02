Движение поездов метро в Харькове восстановили

Первой заработала Салтовская линия метрополитена, следом — через несколько минут — Холодногорско-заводская.

«Движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена возобновлено. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Буквально следом в метро запустили и Холодногорско-заводскую ветку.

Поезда на двух ветках метро в Харькове остановились около 10:30 2 ноября. Официально о причинах в метрополитене не сообщали. С большой вероятностью, причиной остановки в очередной раз стали проблемы с напряжением в электросети в городе. Подобные сложности в метро были и 1 ноября, тогда поезда на Холодногорско-заводской ветке стояли около трех часов, на остальных — час.