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Движение поездов метро в Харькове восстановили

Общество 11:12   02.11.2022
Алексей Наумов
Движение поездов метро в Харькове восстановили

Первой заработала Салтовская линия метрополитена, следом — через несколько минут — Холодногорско-заводская.

«Движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена возобновлено. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Буквально следом в метро запустили и Холодногорско-заводскую ветку.

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Поезда на двух ветках метро в Харькове остановились около 10:30 2 ноября. Официально о причинах в метрополитене не сообщали. С большой вероятностью, причиной остановки в очередной раз стали проблемы с напряжением в электросети в городе. Подобные сложности в метро были и 1 ноября, тогда поезда на Холодногорско-заводской ветке стояли около трех часов, на остальных — час.

Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 11:12;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой заработала Салтовская линия метрополитена, следом — через несколько минут — Холодногорско-заводская".