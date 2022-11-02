Движение поездов метро в Харькове восстановили
Первой заработала Салтовская линия метрополитена, следом — через несколько минут — Холодногорско-заводская.
«Движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена возобновлено. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Буквально следом в метро запустили и Холодногорско-заводскую ветку.
Читайте также: Метро, школы и остановки: Терехов рассказал, где будут греть харьковчан
Поезда на двух ветках метро в Харькове остановились около 10:30 2 ноября. Официально о причинах в метрополитене не сообщали. С большой вероятностью, причиной остановки в очередной раз стали проблемы с напряжением в электросети в городе. Подобные сложности в метро были и 1 ноября, тогда поезда на Холодногорско-заводской ветке стояли около трех часов, на остальных — час.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Движение поездов метро в Харькове восстановили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 11:12;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой заработала Салтовская линия метрополитена, следом — через несколько минут — Холодногорско-заводская".