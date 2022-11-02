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Рух поїздів метро в Харкові відновили

Суспільство 11:12   02.11.2022
Олексій Наумов
Рух поїздів метро в Харкові відновили

Першою запрацювала Салтівська лінія метро, слідом – за кілька хвилин – Холодногірсько-заводська.

“Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену відновлено. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Буквально слідом у метро запустили й Холодногірсько-заводську гілку.

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Поїзди на двох гілках метро в Харкові зупинилися близько 10:30 2 листопада. Офіційно про причини в метрополітені не повідомляли. З великою ймовірністю причиною зупинки в черговий раз стали проблеми з напругою в електромережі в місті. Подібні складнощі в метро були й 1 листопада, тоді поїзди на Холодногірсько-заводській гілці стояли близько трьох годин, на решті – годину.

Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 11:12;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першою запрацювала Салтівська лінія метро, слідом – за кілька хвилин – Холодногірсько-заводська".