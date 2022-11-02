Рух поїздів метро в Харкові відновили
Першою запрацювала Салтівська лінія метро, слідом – за кілька хвилин – Холодногірсько-заводська.
“Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену відновлено. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.
Буквально слідом у метро запустили й Холодногірсько-заводську гілку.
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Поїзди на двох гілках метро в Харкові зупинилися близько 10:30 2 листопада. Офіційно про причини в метрополітені не повідомляли. З великою ймовірністю причиною зупинки в черговий раз стали проблеми з напругою в електромережі в місті. Подібні складнощі в метро були й 1 листопада, тоді поїзди на Холодногірсько-заводській гілці стояли близько трьох годин, на решті – годину.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 11:12;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першою запрацювала Салтівська лінія метро, слідом – за кілька хвилин – Холодногірсько-заводська".