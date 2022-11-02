Рух поїздів метро в Харкові відновили

Першою запрацювала Салтівська лінія метро, слідом – за кілька хвилин – Холодногірсько-заводська.

“Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену відновлено. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Буквально слідом у метро запустили й Холодногірсько-заводську гілку.

Поїзди на двох гілках метро в Харкові зупинилися близько 10:30 2 листопада. Офіційно про причини в метрополітені не повідомляли. З великою ймовірністю причиною зупинки в черговий раз стали проблеми з напругою в електромережі в місті. Подібні складнощі в метро були й 1 листопада, тоді поїзди на Холодногірсько-заводській гілці стояли близько трьох годин, на решті – годину.