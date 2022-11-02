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Патрульные в Харькове поймали водителя, купившего права через интернет

Происшествия 11:48   02.11.2022
Алексей Наумов
Патрульные в Харькове поймали водителя, купившего права через интернет

Мужчину, летевшего на «Запорожце» на «красный», патрульные остановили на улице Шевченко.

«Вчера днем ​​на улице Шевченко патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за проезд на запрещенный сигнал светофора. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и непечатный тип нанесения шрифтов. Гражданин признался, что приобрел поддельный документ через интернет», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

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    • На место патрульные вызвали следователей. А желающим полихачить с «липовыми» правами напомнили, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 11:48;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, летевшего на «Запорожце» на «красный», патрульные остановили на улице Шевченко".