Патрульные в Харькове поймали водителя, купившего права через интернет
Мужчину, летевшего на «Запорожце» на «красный», патрульные остановили на улице Шевченко.
«Вчера днем на улице Шевченко патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за проезд на запрещенный сигнал светофора. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и непечатный тип нанесения шрифтов. Гражданин признался, что приобрел поддельный документ через интернет», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
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На место патрульные вызвали следователей. А желающим полихачить с «липовыми» правами напомнили, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 11:48;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, летевшего на «Запорожце» на «красный», патрульные остановили на улице Шевченко".