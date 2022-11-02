Патрульные в Харькове поймали водителя, купившего права через интернет

Мужчину, летевшего на «Запорожце» на «красный», патрульные остановили на улице Шевченко.

«Вчера днем ​​на улице Шевченко патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за проезд на запрещенный сигнал светофора. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и непечатный тип нанесения шрифтов. Гражданин признался, что приобрел поддельный документ через интернет», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

На место патрульные вызвали следователей. А желающим полихачить с «липовыми» правами напомнили, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.