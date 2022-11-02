Патрульні в Харкові зловили водія, який купив права через інтернет

Чоловіка, який летів “Запорожцем” на “червоний”, патрульні зупинили на вулиці Шевченка.

“Вчора вдень на вулиці Шевченка патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукований тип нанесення шрифтів. Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

На місце патрульні викликали слідчих. А охочим поліхачити з “липовими” правами нагадали, що за підробку документів передбачено кримінальну відповідальність.