Патрульні в Харкові зловили водія, який купив права через інтернет
Чоловіка, який летів “Запорожцем” на “червоний”, патрульні зупинили на вулиці Шевченка.
“Вчора вдень на вулиці Шевченка патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукований тип нанесення шрифтів. Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.
Читайте також: Рівень алкоголю перевищував норму у 19 разів: на Харківщині впіймали водія
На місце патрульні викликали слідчих. А охочим поліхачити з “липовими” правами нагадали, що за підробку документів передбачено кримінальну відповідальність.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Патрульні в Харкові зловили водія, який купив права через інтернет»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 11:48;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який летів “Запорожцем” на “червоний”, патрульні зупинили на вулиці Шевченка".