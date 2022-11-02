«Сливал» данные для ракетных ударов: в СБУ Харьковщины разоблачили «крота» ФСБ
Служба безопасности Украины завершила расследование дела «крота» российской ФСБ, который работал в Управлении СБУ в Харьковской области.
Сотрудника координационного штаба облуправления СБУ завербовали в начале полномасштабного вторжения РФ. Он согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами в обмен на обещание гарантий безопасности для него и его семьи в случае оккупации региона, сообщают в пресс-службе СБУ.
Силовик тайно собирал и передавал представителю ГУ Генштаба ВС РФ разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны, а также о планах и деятельности ВСУ, правоохранительных органов и спецслужб.
Эту информацию оккупанты использовали, чтобы избегать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и ракетные обстрелы стратегических объектов города и оборонительных позиций.
Предателя задержали во время сбора им данных для подготовки ракетного удара по админзданию облуправления СБУ.
Экс-силовику инкриминируют ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины завершила расследование дела «крота» российской ФСБ, который работал в Управлении СБУ в Харьковской области.".