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“Зливав” дані для ракетних ударів: у СБУ Харківщини викрили “крота” ФСБ

Події 17:47   02.11.2022
Олена Нагорна
“Зливав” дані для ракетних ударів: у СБУ Харківщини викрили “крота” ФСБ Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила розслідування справи “крота” російської ФСБ, який працював в Управлінні СБУ у Харківській області.

Співробітника координаційного штабу облуправління СБУ завербували на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він погодився на співпрацю з російськими спецслужбами в обмін на обіцянку гарантій безпеки для нього та його родини у разі окупації регіону, повідомляють у пресслужбі СБУ.

Силовик таємно збирав та передавав представнику ГУ Генштабу ЗС РФ розвіддані про дислокацію та переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони, а також про плани та діяльність ЗСУ, правоохоронних органів та спецслужб.

Цю інформацію окупанти використовували, щоб уникати ударів ЗСУ та планувати диверсії та масовані артилерійські та ракетні обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій.

Зрадника затримали під час збору даних для підготовки ракетного удару по адмінбудівлі облуправління СБУ.

Екссиловику інкримінують ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 17:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба безпеки України завершила розслідування справи “крота” російської ФСБ, який працював в Управлінні СБУ у Харківській області.".