От 10 до 25 тыс грн: Красный Крест хочет помочь жителям громады на Харьковщине

Жители Боровской громады Харьковской области, которые получили ранения в результате боевых действий, семьи погибших мирных жителей и те, у кого разрушено жилье, смогут получить финансовую помощь от Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщают в поселковом совете, Красный Крест готов предоставить следующую финансовую помощь:

— до 25 тысяч гривен жителям, жилье которых подверглось значительным разрушениям;

— 10-15 тысяч гражданским, которые получили ранения во время боевых действий на территории громады, и семьям погибших мирных жителей.

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«Сейчас разрабатывается алгоритм получения такой помощи, который вскоре будет обнародован на официальных информационных ресурсах Боровского поселкового совета», — говорится в сообщении.