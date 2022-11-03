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От 10 до 25 тыс грн: Красный Крест хочет помочь жителям громады на Харьковщине

Общество 19:48   03.11.2022
Елена Нагорная
От 10 до 25 тыс грн: Красный Крест хочет помочь жителям громады на Харьковщине Фото: Боровской поселковый совет

Жители Боровской громады Харьковской области, которые получили ранения в результате боевых действий, семьи погибших мирных жителей и те, у кого разрушено жилье, смогут получить финансовую помощь от Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщают в поселковом совете, Красный Крест готов предоставить следующую финансовую помощь:

— до 25 тысяч гривен жителям, жилье которых подверглось значительным разрушениям;
— 10-15 тысяч гражданским, которые получили ранения во время боевых действий на территории громады, и семьям погибших мирных жителей.

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«Сейчас разрабатывается алгоритм получения такой помощи, который вскоре будет обнародован на официальных информационных ресурсах Боровского поселкового совета», — говорится в сообщении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Боровской громады Харьковской области, которые получили ранения в результате боевых действий, семьи погибших мирных жителей и те, у кого разрушено жилье, смогут получить финансовую помощь от Международного Комитета Красного Креста.".