От 10 до 25 тыс грн: Красный Крест хочет помочь жителям громады на Харьковщине
Фото: Боровской поселковый совет
Жители Боровской громады Харьковской области, которые получили ранения в результате боевых действий, семьи погибших мирных жителей и те, у кого разрушено жилье, смогут получить финансовую помощь от Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщают в поселковом совете, Красный Крест готов предоставить следующую финансовую помощь:
— до 25 тысяч гривен жителям, жилье которых подверглось значительным разрушениям;
— 10-15 тысяч гражданским, которые получили ранения во время боевых действий на территории громады, и семьям погибших мирных жителей.
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«Сейчас разрабатывается алгоритм получения такой помощи, который вскоре будет обнародован на официальных информационных ресурсах Боровского поселкового совета», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Боровской громады Харьковской области, которые получили ранения в результате боевых действий, семьи погибших мирных жителей и те, у кого разрушено жилье, смогут получить финансовую помощь от Международного Комитета Красного Креста.".