Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Две автоцистерны передал Международный комитет Красного Креста спасателям Харьковской области.
Этими машинами можно доставлять питьевую воду жителям региона, рассказывают в облуправлении ГСЧС.
Самых активных представителей Красного Креста начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев наградил грамотами облуправления и медалями «По зову сердца» от Добровольного пожарного общества Украины.
Читайте также: ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютовКатегории: Общество, Харьков; Теги: автоцистерны, ГСЧС, красный крест, спасатели, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины".