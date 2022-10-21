Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины

Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Две автоцистерны передал Международный комитет Красного Креста спасателям Харьковской области.

Этими машинами можно доставлять питьевую воду жителям региона, рассказывают в облуправлении ГСЧС.

Самых активных представителей Красного Креста начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев наградил грамотами облуправления и медалями «По зову сердца» от Добровольного пожарного общества Украины.

Читайте также: ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов