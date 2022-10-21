Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины

Общество 20:57   21.10.2022
Елена Нагорная
Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Две автоцистерны передал Международный комитет Красного Креста спасателям Харьковской области.

Этими машинами можно доставлять питьевую воду жителям региона, рассказывают в облуправлении ГСЧС.

Самых активных представителей Красного Креста начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев наградил грамотами облуправления и медалями «По зову сердца» от Добровольного пожарного общества Украины.

Читайте также: ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:17
Работал в поле: при обстреле приграничного села на Харьковщине ранен мужчина
19:47
Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить
19:29
Более 12 тысяч объектов разрушил враг в Харькове и области — ОП
18:59
ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб
18:45
Харьковщина экономила электроэнергию: в Укрэнерго подвели итоги 20 октября

Вы читали новость: «Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 20:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины".