Дві автоцистерни для доставки питної води подарували рятувальникам Харківщини

Дві автоцистерни передав Міжнародний комітет Червоного Хреста рятувальникам на Харківщині.

Цими машинами можна доправляти питну воду мешканцям регіону, розповідають в облуправлінні ДСНС.

Найактивніших представників Червоного Хреста начальник ГУ ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв нагородив грамотами облуправління та медалями “За покликом серця” від Добровільного пожежного товариства України.