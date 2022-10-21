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Дві автоцистерни для доставки питної води подарували рятувальникам Харківщини

Суспільство 20:57   21.10.2022
Олена Нагорна
Дві автоцистерни для доставки питної води подарували рятувальникам Харківщини

Дві автоцистерни передав Міжнародний комітет Червоного Хреста рятувальникам на Харківщині.

Цими машинами можна доправляти питну воду мешканцям регіону, розповідають в облуправлінні ДСНС.

Найактивніших представників Червоного Хреста начальник ГУ ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв нагородив грамотами облуправління та медалями “За покликом серця” від Добровільного пожежного товариства України.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 20:57;

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