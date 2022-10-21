Дві автоцистерни для доставки питної води подарували рятувальникам Харківщини
Дві автоцистерни передав Міжнародний комітет Червоного Хреста рятувальникам на Харківщині.
Цими машинами можна доправляти питну воду мешканцям регіону, розповідають в облуправлінні ДСНС.
Найактивніших представників Червоного Хреста начальник ГУ ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв нагородив грамотами облуправління та медалями “За покликом серця” від Добровільного пожежного товариства України.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві автоцистерни для доставки питної води подарували рятувальникам Харківщини".