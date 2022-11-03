Від 10 до 25 тис грн: Червоний Хрест хоче допомогти жителям ОТГ на Харківщині
Мешканці Борівської громади Харківської області, які отримали поранення внаслідок бойових дій, сім’ї загиблих мирних мешканців та ті, у кого зруйноване житло, зможуть отримати фінансову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Як повідомляють у селищній раді, Червоний Хрест готовий надати таку фінансову допомогу:
– до 25 тисяч гривень мешканцям, житло яких зазнало значних руйнувань;
– 10-15 тисяч цивільним, які зазнали поранень під час бойових дій на території громади, та сім’ям загиблих мирних жителів.
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“Наразі розробляється алгоритм отримання такої допомоги, який незабаром буде оприлюднений на офіційних інформаційних ресурсах Борівської селищної ради”, – йдеться у повідомленні.
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Ви читали новину: «Від 10 до 25 тис грн: Червоний Хрест хоче допомогти жителям ОТГ на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Борівської громади Харківської області, які отримали поранення внаслідок бойових дій, сім’ї загиблих мирних мешканців та ті, у кого зруйноване житло, зможуть отримати фінансову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.".