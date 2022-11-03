В Харькове бесправный пьяный водитель нарушил ПДД и предлагал копам 5 тысяч
В Харькове мужчина не имел права садиться за руль, однако сел, в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и ко всему еще и пытался дать копам взятку.
Автомобиль «ВАЗ» остановили на улице Марко Вовчок за нарушение ПДД, во время общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и установили, что он вообще не имел права садиться за руль, рассказали в пресс-службе облуправления патрульной полиции.
Когда копы сообщили, что будут составлять админматериалы, водитель предложил инспекторам 5 тысяч гривен.
«На предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа», — рассказали в полиции.
Читайте также: 2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД
На мужчину составили админпротокол по ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове бесправный пьяный водитель нарушил ПДД и предлагал копам 5 тысяч»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина не имел права садиться за руль, однако сел, в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и ко всему еще и пытался дать копам взятку.".