2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД

Днем 22 октября патрульные остановили на улице Сидора Ковпака в Харькове водителя автомобиля Daewoo, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму более чем в 13 раз.

Водитель нарушил правила дорожного движения, рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Копы составили на мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

«Всего за дневную смену патрульные обнаружили признаки опьянения у 10 водителей», — рассказали в полиции.