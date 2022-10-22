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2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД

Происшествия 19:57   22.10.2022
Елена Нагорная
2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД Фото: УПП в Харьковской области

Днем 22 октября патрульные остановили на улице Сидора Ковпака в Харькове водителя автомобиля Daewoo, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму более чем в 13 раз.

Водитель нарушил правила дорожного движения, рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Копы составили на мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

«Всего за дневную смену патрульные обнаружили признаки опьянения у 10 водителей», — рассказали в полиции.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 19:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД".