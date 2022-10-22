2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 22 октября патрульные остановили на улице Сидора Ковпака в Харькове водителя автомобиля Daewoo, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму более чем в 13 раз.
Водитель нарушил правила дорожного движения, рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Копы составили на мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
«Всего за дневную смену патрульные обнаружили признаки опьянения у 10 водителей», — рассказали в полиции.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водитель, полиция, пьяный, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 19:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД".