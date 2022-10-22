2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР
Вдень 22 жовтня патрульні зупинили на вулиці Сидора Ковпака у Харкові водія автомобіля Daewoo, вміст алкоголю у крові якого перевищував допустиму норму більше ніж у 13 разів.
Водій порушив правила дорожнього руху, розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області.
Копи склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
“Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 10 водіїв”, – розповіли в поліції.Категорії: Події, Харків; Теги: водитель, поліція, пьяный, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 19:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР".