2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР

Вдень 22 жовтня патрульні зупинили на вулиці Сидора Ковпака у Харкові водія автомобіля Daewoo, вміст алкоголю у крові якого перевищував допустиму норму більше ніж у 13 разів.

Водій порушив правила дорожнього руху, розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області.

Копи склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

“Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 10 водіїв”, – розповіли в поліції.