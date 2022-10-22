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2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР

Події 19:57   22.10.2022
Олена Нагорна
2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР

Вдень 22 жовтня патрульні зупинили на вулиці Сидора Ковпака у Харкові водія автомобіля Daewoo, вміст алкоголю у крові якого перевищував допустиму норму більше ніж у 13 разів.

Водій порушив правила дорожнього руху, розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області.

Копи склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

“Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 10 водіїв”, – розповіли в поліції.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 19:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР".