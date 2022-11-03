У Харкові безправний п’яний водій порушив ПДР і пропонував копам 5 тисяч

У Харкові чоловік не мав права сідати за кермо, проте сів, у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху і до всього ще намагався дати копам хабаря.

Автомобіль “ВАЗ” зупинили на вулиці Марка Вовчка за порушення правил дорожнього руху, під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він взагалі не мав права сідати за кермо, розповіли у пресслужбі облуправління патрульної поліції.

Коли копи повідомили, що складатимуть адмінматеріали, водій запропонував інспекторам 5 тисяч гривень.

“На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі громадянин не реагував, тому порушника було затримано, а на місце викликано слідчо-оперативну групу”, – розповіли в поліції.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.