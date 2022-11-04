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Армия РФ обстреляла до 10 населенных пунктов на Харьковщине — сводка Генштаба

Происшествия 07:16   04.11.2022
Алексей Наумов
Армия РФ обстреляла до 10 населенных пунктов на Харьковщине — сводка Генштаба

В оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 ноября сообщили об обстрелах приграничных населенных пунктов на Харьковщине.

«Враг осуществлял обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении под обстрелом из танков и разнокалиберной артиллерии оказалось село Новоегоровка, которое находится на востоке от Двуречной, у границы Харьковской и Луганской областей.

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    • Что касается масштабных ракетных обстрелов и авиаударов, то Харьковская область в списке пострадавших за минувшие сутки областей не упомянута. По данным ГШ, противник нанес по территории Украины 4 ракетных и 28 авиационных ударов и совершил более 45 обстрелов из РСЗО. Ранее — около 23:00 2 ноября три российские ракеты ударили по Харькову. От «прилета» одной из ракет пострадало местное предприятие и его автопарк, на территории произошел пожар, в том числе горел троллейбус. Еще две ракеты ударили в землю.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 07:16;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 ноября сообщили об обстрелах приграничных населенных пунктов на Харьковщине".