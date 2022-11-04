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Армія РФ обстріляла до 10 населених пунктів на Харківщині – зведення Генштабу

Події 07:16   04.11.2022
Олексій Наумов
Армія РФ обстріляла до 10 населених пунктів на Харківщині – зведення Генштабу

В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 4 листопада повідомили про обстріл прикордонних населених пунктів на Харківщині.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди”, – перерахували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку під обстрілом з танків та різнокаліберної артилерії опинилося село Новоєгорівка, яке знаходиться на сході від Дворічної, біля кордону Харківської та Луганської областей.

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    • Щодо масштабних ракетних обстрілів та авіаударів, то Харківська область у списку постраждалих за минулу добу областей не згадана. За даними ГШ, противник завдав по території України 4 ракетних та 28 авіаційних ударів і здійснив понад 45 обстрілів із РСЗВ. Раніше – близько 23:00 2 листопада три російські ракети вдарили по Харкову. Від “прильоту” однієї з ракет постраждало місцеве підприємство та його автопарк, на території сталася пожежа, зокрема, горів тролейбус. Ще дві ракети вдарили в землю.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 07:16;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 4 листопада повідомили про обстріл прикордонних населених пунктів на Харківщині".