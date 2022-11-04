Еще одна педагог на Харьковщине погорела на «руководстве» при россиянах
Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «начальницы отдела образования» в городе Балаклея во время его оккупации.
45-летняя местная жительница в мае добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с «главой временной ВГА г. Балаклея», рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Как сообщают в ведомстве, на указанной должности педагог участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационной власти, издавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры, а также организовывала и проводила коллективные совещания.
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Женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «начальницы отдела образования» в городе Балаклея во время его оккупации.".