Еще одна педагог на Харьковщине погорела на «руководстве» при россиянах

Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «начальницы отдела образования» в городе Балаклея во время его оккупации.

45-летняя местная жительница в мае добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с «главой временной ВГА г. Балаклея», рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, на указанной должности педагог участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационной власти, издавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры, а также организовывала и проводила коллективные совещания.

Женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).