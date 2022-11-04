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Еще одна педагог на Харьковщине погорела на «руководстве» при россиянах

Происшествия 20:13   04.11.2022
Елена Нагорная
Еще одна педагог на Харьковщине погорела на «руководстве» при россиянах Фото: Харьковская облпрокуратура

Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «начальницы отдела образования» в городе Балаклея во время его оккупации.

45-летняя местная жительница в мае добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Коллаборантка даже заключила псевдотрудовой договор с «главой временной ВГА г. Балаклея», рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, на указанной должности педагог участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационной власти, издавала приказы о принятии работников на работу, заключала с ними трудовые договоры, а также организовывала и проводила коллективные совещания.

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Женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 20:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «начальницы отдела образования» в городе Балаклея во время его оккупации.".