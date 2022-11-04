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Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах

Події 20:13   04.11.2022
Олена Нагорна
Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах

Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду “начальниці відділу освіти” у місті Балаклія під час його окупації.

45-річна місцева мешканка у травні добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію. Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір із “головою тимчасової ВЦА м. Балаклія”, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Як повідомляють у відомстві, на зазначеній посаді освітянка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, видавала накази про прийняття працівників на роботу, укладала з ними трудові договори, а також організовувала та проводила колективні наради.

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Жінці повідомлено про підозру за фактом колабораціоністської діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 20:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду “начальниці відділу освіти” у місті Балаклія під час його окупації.".