Переправа в Изюме готова, на очереди — мост через Печенежское водохранилище
Фото: Кирилл Тимошенко
В Харьковской области обустроили переправу через реку Северский Донец в обход разрушенного моста в Изюме, а в селе Мартовое делают мост через Печенежское водохранилище, который уничтожили российские войска во время отступления.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и подчеркнул, что оба объекта являются крайне важными.
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Из-за нападения России на Украину на Харьковщине было разрушено 24 моста, рассказал Тимошенко.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обустроили переправу через реку Северский Донец в обход разрушенного моста в Изюме, а в селе Мартовое делают мост через Печенежское водохранилище, который уничтожили российские войска во время отступления.".