Переправа в Изюме готова, на очереди — мост через Печенежское водохранилище

В Харьковской области обустроили переправу через реку Северский Донец в обход разрушенного моста в Изюме, а в селе Мартовое делают мост через Печенежское водохранилище, который уничтожили российские войска во время отступления.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и подчеркнул, что оба объекта являются крайне важными.

Из-за нападения России на Украину на Харьковщине было разрушено 24 моста, рассказал Тимошенко.