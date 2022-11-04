Переправа в Ізюмі готова, на черзі – міст через Печенізьке водосховище
На Харківщині облаштували переправу через річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, а в селі Мартове роблять міст через Печенізьке водосховище, яке знищили російські війська під час відступу.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і підкреслив, що обидва об’єкти є вкрай важливими.
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Через напад Росії на Україну на Харківщині було зруйновано 24 мости, розповів Тимошенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині облаштували переправу через річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, а в селі Мартове роблять міст через Печенізьке водосховище, яке знищили російські війська під час відступу.".