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Переправа в Ізюмі готова, на черзі – міст через Печенізьке водосховище

Суспільство 17:35   04.11.2022
Олена Нагорна
Переправа в Ізюмі готова, на черзі – міст через Печенізьке водосховище

На Харківщині облаштували переправу через річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, а в селі Мартове роблять міст через Печенізьке водосховище, яке знищили російські війська під час відступу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і підкреслив, що обидва об’єкти є вкрай важливими.

Читайте також: У Ізюмі замінили зруйнований міст через Сіверський Донець переправою (фото)

Через напад Росії на Україну на Харківщині було зруйновано 24 мости, розповів Тимошенко.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 17:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині облаштували переправу через річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, а в селі Мартове роблять міст через Печенізьке водосховище, яке знищили російські війська під час відступу.".