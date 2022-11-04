Переправа в Ізюмі готова, на черзі – міст через Печенізьке водосховище

На Харківщині облаштували переправу через річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, а в селі Мартове роблять міст через Печенізьке водосховище, яке знищили російські війська під час відступу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і підкреслив, що обидва об’єкти є вкрай важливими.

Через напад Росії на Україну на Харківщині було зруйновано 24 мости, розповів Тимошенко.