Поліція розшукує Людмилу Овсієнко з селища на Харківщині
Співробітники Чугуївського РУ Нацполіції шукають 61-річну Людмилу Овсієнко, мешканку селища Мартове Чугуївського району.
28 серпня жінка пішла з дому й досі її місцеперебування невідомо.
Прикмети: на вигляд 61 рік, зріст 165 см, коротке сиве волосся, блакитні очі.
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 чи іншим зручним способом.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Мартовое, Нацполиция, поиск, розыск, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 12:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники Чугуївського РУ Нацполіції шукають 61-річну Людмилу Овсієнко, мешканку селища Мартове Чугуївського району.".