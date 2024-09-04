Поліція розшукує Людмилу Овсієнко з селища на Харківщині

Співробітники Чугуївського РУ Нацполіції шукають 61-річну Людмилу Овсієнко, мешканку селища Мартове Чугуївського району.

28 серпня жінка пішла з дому й досі її місцеперебування невідомо.

Прикмети: на вигляд 61 рік, зріст 165 см, коротке сиве волосся, блакитні очі.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 чи іншим зручним способом.