Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области

Сотрудники Чугуевского РУ Нацполиции ищут 61-летнюю Людмилу Овсиенко, жительницу поселка Мартовое Чугуевского района.

28 августа женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 61 год, рост 165 см, короткие седые волосы, голубые глаза.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 или другим удобным способом.