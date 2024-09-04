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Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области

Общество 12:30   04.09.2024
Оксана Якушко
Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области Фото: Нацполиция

Сотрудники Чугуевского РУ Нацполиции ищут 61-летнюю Людмилу Овсиенко, жительницу поселка Мартовое Чугуевского района.

28 августа женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 61 год, рост 165 см, короткие седые волосы, голубые глаза.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 или другим удобным способом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Чугуевского РУ Нацполиции ищут 61-летнюю Людмилу Овсиенко, жительницу поселка Мартовое Чугуевского района.".