Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области
Фото: Нацполиция
Сотрудники Чугуевского РУ Нацполиции ищут 61-летнюю Людмилу Овсиенко, жительницу поселка Мартовое Чугуевского района.
28 августа женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 61 год, рост 165 см, короткие седые волосы, голубые глаза.
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 или другим удобным способом.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Мартовое, Нацполиция, поиск, розыск, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 12:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Чугуевского РУ Нацполиции ищут 61-летнюю Людмилу Овсиенко, жительницу поселка Мартовое Чугуевского района.".