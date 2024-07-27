Ребенок в Харькове заблудился в лесополосе: искала полиция и ГСЧС
Полицейские помогли найти дорогу домой 13-летней девочке. Ребенок решил уйти в лес после ссоры с подругой.
О том, что ее дочке нужна помощь, в полицию сообщила 47-летняя женщина вечером 26 июля.
«Разыскиваемая поссорилась с подругой, поэтому решила пойти в лес успокоиться. Девушка заблудилась в лесополосе, позвонила родителям и сообщила, что не может найти дорогу домой. Через некоторое время связь с девушкой оборвалась, а мать обратилась за помощью в поисках дочери в полицию», — рассказали подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Разыскивали девочку всем составом Харьковского управления полиции №1, также подключились патрульные и сотрудники ГСЧС. В итоге ее нашли в лесополосе — живую и невредимую.
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«Полицейские провели с семьей профилактические мероприятия с целью недопущения подобных случаев в будущем», — отметили в ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские помогли найти дорогу домой 13-летней девочке. Ребенок решил уйти в лес после ссоры с подругой".