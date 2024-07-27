Дитина в Харкові заблукала в лісосмузі: шукала поліція та ДСНС

Поліціянти допомогли знайти дорогу додому 13-річній дівчинці. Дитина вирішила піти в ліс після сварки з подругою.

Про те, що її доньці потрібна допомога, до поліції повідомила 47-річна жінка ввечері 26 липня.

“Розшукувана посварилася з подругою, тому вирішила піти до лісу заспокоїтися. Дівчина заблукала у лісосмузі, зателефонувала батькам та повідомила, що не може знайти дорогу додому. Через деякий час звʼязок із дівчиною обірвався, а мати звернулася по допомогу в пошуках доньки до поліції”, – розповіли подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розшукували дівчинку всім складом Харківського управління поліції №1, також приєдналися патрульні та співробітники ДСНС. У результаті її знайшли в лісосмузі – живу та неушкоджену.

“Поліцейські провели з родиною профілактичні заходи, з метою недопущення подібних випадків у майбутньому”, – зазначили в ГУНП.