Дитина в Харкові заблукала в лісосмузі: шукала поліція та ДСНС
Поліціянти допомогли знайти дорогу додому 13-річній дівчинці. Дитина вирішила піти в ліс після сварки з подругою.
Про те, що її доньці потрібна допомога, до поліції повідомила 47-річна жінка ввечері 26 липня.
“Розшукувана посварилася з подругою, тому вирішила піти до лісу заспокоїтися. Дівчина заблукала у лісосмузі, зателефонувала батькам та повідомила, що не може знайти дорогу додому. Через деякий час звʼязок із дівчиною обірвався, а мати звернулася по допомогу в пошуках доньки до поліції”, – розповіли подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Розшукували дівчинку всім складом Харківського управління поліції №1, також приєдналися патрульні та співробітники ДСНС. У результаті її знайшли в лісосмузі – живу та неушкоджену.
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“Поліцейські провели з родиною профілактичні заходи, з метою недопущення подібних випадків у майбутньому”, – зазначили в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти допомогли знайти дорогу додому 13-річній дівчинці. Дитина вирішила піти в ліс після сварки з подругою".