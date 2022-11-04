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Российские войска пытаются вернуть утраченные территории на Харьковщине — ISW

Мир 07:32   04.11.2022
Алексей Наумов
Российские войска пытаются вернуть утраченные территории на Харьковщине — ISW

Опираясь на информацию Генштаба ВСУ, Институт изучения войны (ISW) сообщил о попытках оккупантов восстановить контроль на «утраченных ограниченных территориях» на востоке Харьковской области.

«3 ноября российские войска провели штурмы на востоке Харьковской области и западе Луганской области, чтобы вернуть утраченные ограниченные территории и сдержать действия украинских войск, — сообщили аналитики ISW в сводке за 3 ноября. —  Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что российские войска провели три наступательные операции на отдельных неустановленных направлениях на Харьковском направлении».

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    • Эксперты института также отметили, что украинские Силы обороны отразили атаки ВС РФ к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Невского — то есть практически у границы между Харьковской, Донецкой и Луганской областями. Со ссылкой на российские источники, в ISW отметили, что войска оккупантов пытаются оттеснить украинские силы от трассы Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 07:32;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опираясь на информацию Генштаба ВСУ, Институт изучения войны (ISW) сообщил о попытках оккупантов восстановить контроль на «утраченных ограниченных территориях» на востоке Харьковской области".