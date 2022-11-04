Российские войска пытаются вернуть утраченные территории на Харьковщине — ISW

Опираясь на информацию Генштаба ВСУ, Институт изучения войны (ISW) сообщил о попытках оккупантов восстановить контроль на «утраченных ограниченных территориях» на востоке Харьковской области.

«3 ноября российские войска провели штурмы на востоке Харьковской области и западе Луганской области, чтобы вернуть утраченные ограниченные территории и сдержать действия украинских войск, — сообщили аналитики ISW в сводке за 3 ноября. — Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что российские войска провели три наступательные операции на отдельных неустановленных направлениях на Харьковском направлении».

Эксперты института также отметили, что украинские Силы обороны отразили атаки ВС РФ к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Невского — то есть практически у границы между Харьковской, Донецкой и Луганской областями. Со ссылкой на российские источники, в ISW отметили, что войска оккупантов пытаются оттеснить украинские силы от трассы Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово.