Российские войска пытаются вернуть утраченные территории на Харьковщине — ISW
Опираясь на информацию Генштаба ВСУ, Институт изучения войны (ISW) сообщил о попытках оккупантов восстановить контроль на «утраченных ограниченных территориях» на востоке Харьковской области.
«3 ноября российские войска провели штурмы на востоке Харьковской области и западе Луганской области, чтобы вернуть утраченные ограниченные территории и сдержать действия украинских войск, — сообщили аналитики ISW в сводке за 3 ноября. — Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что российские войска провели три наступательные операции на отдельных неустановленных направлениях на Харьковском направлении».
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Эксперты института также отметили, что украинские Силы обороны отразили атаки ВС РФ к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Невского — то есть практически у границы между Харьковской, Донецкой и Луганской областями. Со ссылкой на российские источники, в ISW отметили, что войска оккупантов пытаются оттеснить украинские силы от трассы Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 07:32;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опираясь на информацию Генштаба ВСУ, Институт изучения войны (ISW) сообщил о попытках оккупантов восстановить контроль на «утраченных ограниченных территориях» на востоке Харьковской области".