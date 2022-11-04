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Російські війська намагаються повернути втрачені території на Харківщині – ISW

Події 07:32   04.11.2022
Олексій Наумов
Російські війська намагаються повернути втрачені території на Харківщині – ISW

Спираючись на інформацію Генштабу ЗСУ, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про спроби окупантів відновити контроль на “втрачених обмежених територіях” на сході Харківської області.

“3 листопада російські війська провели штурми на сході Харківської області та заході Луганської області, щоб повернути втрачені обмежені території та стримати дії українських військ, – повідомили аналітики ISW у зведенні за 3 листопада. – Заступник начальника Генштабу України Олексій Громов повідомив, що російські війська провели три наступальні операції на окремих невстановлених напрямках на Харківському напрямі”.

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    • Експерти інституту також зазначили, що українські Сили оборони відбили атаки ЗС РФ на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Невського – тобто практично біля кордону між Харківською, Донецькою та Луганською областями. З посиланням на російські джерела, в ISW зазначили, що війська окупантів намагаються відтіснити українські сили від траси Р-66, яка з’єднує Кремінну та Сватове.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 07:32;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спираючись на інформацію Генштабу ЗСУ, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про спроби окупантів відновити контроль на “втрачених обмежених територіях” на сході Харківської області".