Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов

В Харьковской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Житель села Боровское уже избавился от ящика боеприпасов.

Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел шесть выстрелов к гранатомету РПГ-7 в посадке в селе Михайловка и прятал, чтобы их никто не увидел, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.

Правоохранители напоминают, что граждане, которые в течение ноября добровольно обратятся в полицию и сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и спецсредства, будут освобождены от уголовной ответственности.

Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.