Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харьковской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Житель села Боровское уже избавился от ящика боеприпасов.
Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел шесть выстрелов к гранатомету РПГ-7 в посадке в селе Михайловка и прятал, чтобы их никто не увидел, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.
Правоохранители напоминают, что граждане, которые в течение ноября добровольно обратятся в полицию и сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и спецсредства, будут освобождены от уголовной ответственности.
Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Житель села Боровское уже избавился от ящика боеприпасов.".