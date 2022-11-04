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Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов

Общество 21:33   04.11.2022
Елена Нагорная
Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харьковской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Житель села Боровское уже избавился от ящика боеприпасов.

Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел шесть выстрелов к гранатомету РПГ-7 в посадке в селе Михайловка и прятал, чтобы их никто не увидел, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.

Правоохранители напоминают, что граждане, которые в течение ноября добровольно обратятся в полицию и сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и спецсредства, будут освобождены от уголовной ответственности.

Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 21:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Житель села Боровское уже избавился от ящика боеприпасов.".