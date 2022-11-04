Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів

На Харківщині триває місячник добровільної здачі зброї. Житель села Борівське вже позбувся ящика боєприпасів.

Чоловік розповів правоохоронцям, що знайшов шість пострілів до гранатомета РПГ-7 у посадці у селі Михайлівка та ховав, щоб їх ніхто не побачив, пише пресслужба облуправління Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що громадян, які протягом листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, — за посиланням.