Live
  • П’ятниця 04.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів

Суспільство 21:33   04.11.2022
Олена Нагорна
Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів

На Харківщині триває місячник добровільної здачі зброї. Житель села Борівське вже позбувся ящика боєприпасів.

Чоловік розповів правоохоронцям, що знайшов шість пострілів до гранатомета РПГ-7 у посадці у селі Михайлівка та ховав, щоб їх ніхто не побачив, пише пресслужба облуправління Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що громадян, які протягом листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, — за посиланням.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:46
На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов
20:50
У Харківській області з опаленням – майже 40% будинків. Ситуація в містах
20:13
Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах
19:40
Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ
19:24
Харківського бізнесмена Олександра Ярославського заарештовано в РФ. Заочно

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 21:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває місячник добровільної здачі зброї. Житель села Борівське вже позбувся ящика боєприпасів.".