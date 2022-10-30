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Місячник добровільної здачі зброї оголошено на Харківщині

Суспільство 19:41   30.10.2022
Олена Нагорна
Місячник добровільної здачі зброї оголошено на Харківщині

Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підписав розпорядження про місячник добровільної здачі зброї. Він стартує 1 листопада.

“Дуже прошу поставитися до цього відповідально. Зброя, використана не за призначенням, може призвести до трагедії – каліцтва цивільних людей або навіть смерті. Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких”, – написав Тимошко у Facebook.

Він також нагадав, що всі, хто здає зброю добровільно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, – за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 19:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підписав розпорядження про місячник добровільної здачі зброї. Він стартує 1 листопада.".