Місячник добровільної здачі зброї оголошено на Харківщині
Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підписав розпорядження про місячник добровільної здачі зброї. Він стартує 1 листопада.
“Дуже прошу поставитися до цього відповідально. Зброя, використана не за призначенням, може призвести до трагедії – каліцтва цивільних людей або навіть смерті. Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких”, – написав Тимошко у Facebook.
Він також нагадав, що всі, хто здає зброю добровільно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підписав розпорядження про місячник добровільної здачі зброї. Він стартує 1 листопада.".