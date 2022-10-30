Місячник добровільної здачі зброї оголошено на Харківщині

Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підписав розпорядження про місячник добровільної здачі зброї. Він стартує 1 листопада.

“Дуже прошу поставитися до цього відповідально. Зброя, використана не за призначенням, може призвести до трагедії – каліцтва цивільних людей або навіть смерті. Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких”, – написав Тимошко у Facebook.

Він також нагадав, що всі, хто здає зброю добровільно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Адреси, за якими можна звернутися з питань добровільної здачі зброї, – за посиланням.