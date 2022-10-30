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Месячник добровольной сдачи оружия объявлен на Харьковщине

Общество 19:41   30.10.2022
Елена Нагорная
Месячник добровольной сдачи оружия объявлен на Харьковщине

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подписал распоряжение о месячнике добровольной сдачи оружия. Он стартует 1 ноября.

«Очень прошу отнестись к этому ответственно. Оружие, использованное не по назначению, может привести к трагедии — увечьям гражданских или даже смерти. Не подвергайте опасности себя и своих близких», — написал Тимошко в Facebook.

Он также напомнил, что все, кто сдает оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.

Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подписал распоряжение о месячнике добровольной сдачи оружия. Он стартует 1 ноября.".