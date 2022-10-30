Месячник добровольной сдачи оружия объявлен на Харьковщине

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подписал распоряжение о месячнике добровольной сдачи оружия. Он стартует 1 ноября.

«Очень прошу отнестись к этому ответственно. Оружие, использованное не по назначению, может привести к трагедии — увечьям гражданских или даже смерти. Не подвергайте опасности себя и своих близких», — написал Тимошко в Facebook.

Он также напомнил, что все, кто сдает оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.

Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.