Месячник добровольной сдачи оружия объявлен на Харьковщине
Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подписал распоряжение о месячнике добровольной сдачи оружия. Он стартует 1 ноября.
«Очень прошу отнестись к этому ответственно. Оружие, использованное не по назначению, может привести к трагедии — увечьям гражданских или даже смерти. Не подвергайте опасности себя и своих близких», — написал Тимошко в Facebook.
Он также напомнил, что все, кто сдает оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.
Адреса, по которым можно обратиться по вопросам добровольной сдачи оружия, — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подписал распоряжение о месячнике добровольной сдачи оружия. Он стартует 1 ноября.".