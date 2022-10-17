Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины

У 53-летнего жителя Красноградского района Харьковской области правоохранители изъяли гранату Ф-1, пистолет Макарова, а также более сотни патронов.

Мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ» остановили вблизи села Дячковка, никаких разрешительных документов на оружие у него не было, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.