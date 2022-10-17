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Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины

Происшествия 21:13   17.10.2022
Елена Нагорная
Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины

У 53-летнего жителя Красноградского района Харьковской области правоохранители изъяли гранату Ф-1, пистолет Макарова, а также более сотни патронов.

Мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ» остановили вблизи села Дячковка, никаких разрешительных документов на оружие у него не было, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 21:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины".