Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины
У 53-летнего жителя Красноградского района Харьковской области правоохранители изъяли гранату Ф-1, пистолет Макарова, а также более сотни патронов.
Мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ» остановили вблизи села Дячковка, никаких разрешительных документов на оружие у него не было, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Читайте также: На Харьковщине разоблачили двоих коллаборантов, которые были «милиционерами»Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, пистолет, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 21:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гранату, пистолет и сотню патронов отобрали полицейские у жителя Харьковщины".