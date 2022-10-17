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Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини

Події 21:13   17.10.2022
Олена Нагорна
Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини

У 53-річного мешканця Красноградського району Харківської області правоохоронці вилучили гранату Ф-1, пістолет Макарова, а також понад сотню набоїв.

Чоловіка за кермом автомобіля “ВАЗ” зупинили поблизу села Дячківка, жодних дозвільних документів на зброю він не мав, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 21:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини".