Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини

У 53-річного мешканця Красноградського району Харківської області правоохоронці вилучили гранату Ф-1, пістолет Макарова, а також понад сотню набоїв.

Чоловіка за кермом автомобіля “ВАЗ” зупинили поблизу села Дячківка, жодних дозвільних документів на зброю він не мав, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.