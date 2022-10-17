Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини
У 53-річного мешканця Красноградського району Харківської області правоохоронці вилучили гранату Ф-1, пістолет Макарова, а також понад сотню набоїв.
Чоловіка за кермом автомобіля “ВАЗ” зупинили поблизу села Дячківка, жодних дозвільних документів на зброю він не мав, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 21:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини".