В Харькове запустили 188 лифтов, остановившихся из-за войны (фото)

В Харьковской мэрии сообщили, что ремонтники в течение октября смогли восстановить еще почти две сотни лифтов — большинство в Киевском районе Харькова.

«В октябре специалисты КСП «Харьковгорлифт» запустили после ремонта 188 лифтов, находящихся в пострадавших от обстрелов жилых домах. Больше всего лифтов снова работают в Киевском районе – 184, еще три – в Немышлянском и один – в Салтовском районах», — привели данные в горсовете.

Сейчас в Харькове (в домах коммунальной формы собственности) работют около 6,5 тыс. лифтов, отмечают в мэрии. 61 лифт остановили «на долговременный простой».

Напомним, 4 ноября в Офисе Президента озвучили свежие данные о восстановительных работах, которые проходят на освобожденных территориях Харьковской области. Так, за неделю газ подключили в 86 населенных пунктах, а свет — в 41. А в самом разрушенном из городов Харьковской области — Изюме — смогли все же включить отопление.