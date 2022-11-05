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В Харькове запустили 188 лифтов, остановившихся из-за войны (фото)

Общество 17:35   05.11.2022
Оксана Горун
В Харькове запустили 188 лифтов, остановившихся из-за войны (фото)

В Харьковской мэрии сообщили, что ремонтники в течение октября смогли восстановить еще почти две сотни лифтов — большинство в Киевском районе Харькова.

«В октябре специалисты КСП «Харьковгорлифт» запустили после ремонта 188 лифтов, находящихся в пострадавших от обстрелов жилых домах. Больше всего лифтов снова работают в Киевском районе – 184, еще три – в Немышлянском и один – в Салтовском районах», — привели данные в горсовете.

Сотрудник Харьковгролифта запускает лифт в харьковской многоэтажке

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    • Сейчас в Харькове (в домах коммунальной формы собственности) работют около 6,5 тыс. лифтов, отмечают в мэрии. 61 лифт остановили «на долговременный простой».

    Включение лифта - панель управления

    Напомним, 4 ноября в Офисе Президента озвучили свежие данные о восстановительных работах, которые проходят на освобожденных территориях Харьковской области. Так, за неделю газ подключили в 86 населенных пунктах, а свет — в 41. А в самом разрушенном из городов Харьковской области — Изюме — смогли все же включить отопление.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской мэрии сообщили, что ремонтники в течение октября смогли восстановить еще почти две сотни лифтов — большинство в Киевском районе Харькова".