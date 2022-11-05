У Харкові запустили 188 ліфтів, які зупинилися через війну (фото)

У Харківській мерії повідомили, що ремонтники упродовж жовтня змогли відновити ще майже дві сотні ліфтів – більшість у Київському районі Харкова.

“У жовтні фахівці КСП «Харківміськліфт» запустили після ремонту 188 ліфтів, які знаходяться в житлових будинках, що постраждали від обстрілів. Найбільше ліфтів знову працюють у Київському районі – 184, ще три – у Немишлянському і один – у Салтівському районах”, – навели дані в міськраді.

Наразі в Харкові (у будинках комунальної форми власності) працюють близько 6,5 тис. ліфтів, зазначають у мерії. 61 ліфт зупинили “на довготривалий простій”.

Нагадаємо, 4 листопада в Офісі Президента озвучили нові дані про відновлювальні роботи, які відбуваються на звільнених територіях Харківської області. Так, за тиждень газ підключили у 86 населених пунктах, а світло — в 41. А в найбільш зруйнованому з міст Харківської області – Ізюмі – змогли все ж таки включити опалення.