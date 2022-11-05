У Харкові запустили 188 ліфтів, які зупинилися через війну (фото)
У Харківській мерії повідомили, що ремонтники упродовж жовтня змогли відновити ще майже дві сотні ліфтів – більшість у Київському районі Харкова.
“У жовтні фахівці КСП «Харківміськліфт» запустили після ремонту 188 ліфтів, які знаходяться в житлових будинках, що постраждали від обстрілів. Найбільше ліфтів знову працюють у Київському районі – 184, ще три – у Немишлянському і один – у Салтівському районах”, – навели дані в міськраді.
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Наразі в Харкові (у будинках комунальної форми власності) працюють близько 6,5 тис. ліфтів, зазначають у мерії. 61 ліфт зупинили “на довготривалий простій”.
Нагадаємо, 4 листопада в Офісі Президента озвучили нові дані про відновлювальні роботи, які відбуваються на звільнених територіях Харківської області. Так, за тиждень газ підключили у 86 населених пунктах, а світло — в 41. А в найбільш зруйнованому з міст Харківської області – Ізюмі – змогли все ж таки включити опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 17:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській мерії повідомили, що ремонтники упродовж жовтня змогли відновити ще майже дві сотні ліфтів – більшість у Київському районі Харкова".