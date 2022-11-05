За тиждень на Харківщині повернули газ до 86 населених пунктів, світло – до 41

В Офісі Президента України повідомили дані про перебіг відновлювальних робіт на Харківщині.

Статистику на брифінгу озвучив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

“У 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання, у 323 – газопостачання, у 442 населених пунктах відновлено водопостачання. 217 населених пунктів вже мають мобільний зв’язок. Також на деокупованій Харківщині відновили роботу 16 відділень поліції, 110 фельдшерських, пунктів та 64 відділення “Укрпошти”, – навів актуальні дані Тимошенко.

Якщо їх порівняти з інформацією, озвученою минулого тижня, вийде, що за цей період газ повернули до 86 населених пунктів, електрику – до 41, воду – до 15. Ще в 57 стали доступні інтернет та зв’язок. Також за цей період запрацювали: 1 відділення поліції, 10 ФАПів та 15 відділень “Укрпошти”.

Кирило Тимошенко зазначив, що на звільнених територіях продовжують підключати опалення – там, де це можливо.

“Окремо тривають заходи щодо проходження опалювального сезону для критично важливої ​​інфраструктури. Уже у 86% об’єктів соціальної сфери підключено опалення. Працюємо над тим, щоб якнайбільше громадян у звільнених населених пунктах мали опалення у своїх будинках. Тим не менш, ми закликаємо громадян не залишатися на територіях, біля яких продовжуються бойові дії – краще евакуюватися”, – наголосив заступник голови ОП.