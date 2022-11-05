За тиждень на Харківщині повернули газ до 86 населених пунктів, світло – до 41
В Офісі Президента України повідомили дані про перебіг відновлювальних робіт на Харківщині.
Статистику на брифінгу озвучив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
“У 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання, у 323 – газопостачання, у 442 населених пунктах відновлено водопостачання. 217 населених пунктів вже мають мобільний зв’язок. Також на деокупованій Харківщині відновили роботу 16 відділень поліції, 110 фельдшерських, пунктів та 64 відділення “Укрпошти”, – навів актуальні дані Тимошенко.
Якщо їх порівняти з інформацією, озвученою минулого тижня, вийде, що за цей період газ повернули до 86 населених пунктів, електрику – до 41, воду – до 15. Ще в 57 стали доступні інтернет та зв’язок. Також за цей період запрацювали: 1 відділення поліції, 10 ФАПів та 15 відділень “Укрпошти”.
Кирило Тимошенко зазначив, що на звільнених територіях продовжують підключати опалення – там, де це можливо.
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“Окремо тривають заходи щодо проходження опалювального сезону для критично важливої інфраструктури. Уже у 86% об’єктів соціальної сфери підключено опалення. Працюємо над тим, щоб якнайбільше громадян у звільнених населених пунктах мали опалення у своїх будинках. Тим не менш, ми закликаємо громадян не залишатися на територіях, біля яких продовжуються бойові дії – краще евакуюватися”, – наголосив заступник голови ОП.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офисе Президента Украины сообщили данные о ходе восстановительных работ на Харьковщине".