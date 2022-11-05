За неделю на Харьковщине вернули газ в 86 населенных пунктов, свет — в 41

В Офисе Президента Украины сообщили данные о ходе восстановительных работ на Харьковщине.

Статистику на брифинге озвучил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«В 301 деоккупированном населенном пункте восстановлено электроснабжение, в 323 – газоснабжение, в 442 населенных пунктах восстановлено водоснабжение. 217 населенных пунктов уже имеют мобильную связь. Также на деоккупированной Харьковщине возобновили работу 16 отделений полиции, 110 фельдшерских, пунктов и 64 отделения «Укрпочты», — привел актуальные данные Тимошенко.

Если их сравнить с информацией, озвученной на прошлой неделе, получится, что за этот период газ вернули в 86 населенных пунктов, электричество – в 41, воду – в 15. Еще в 57 стали доступны интернет и связь. Также за этот период заработали: 1 отделение полиции, 10 ФАПов и 15 отделений «Укрпочты».

Кирилл Тимошенко отметил, что на освобожденных территориях продолжают подключать отопление — там, где это возможно.

«Отдельно проходят мероприятия по прохождению отопительного сезона для критически важной инфраструктуры. Уже у 86% объектов социальной сферы подключено отопление. Работаем над тем, чтобы как можно больше граждан в освобожденных населенных пунктах имели отопление в своих домах. Тем не менее, мы призываем граждан не оставаться на территориях, возле которых продолжаются боевые действия – лучше эвакуироваться», — подчеркнул замглавы ОП.