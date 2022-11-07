Москвичи сдаются: харьковская 92-я бригада взяла в плен мобилизованных (видео)
Скриншот кадра видео
Группа мобилизованных в РФ сдалась 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ (дислоцируется в селе Клугино-Башкировка Харьковской области) на Сватовском направлении в Луганской области.
21 военный — в основном жители Москвы и Московской области, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, мобилизованные сдались сами.
На видео россияне заявляют, что их «бросили на убой». Также мобилизованные утверждают, что трое суток не ели, не пили и жили в мокрых окопах, по ним стреляли свои же и при этом у них не было возможности связаться с родными.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа мобилизованных в РФ сдалась 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ (дислоцируется в селе Клугино-Башкировка Харьковской области) на Сватовском направлении в Луганской области.".