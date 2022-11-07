Москвичи сдаются: харьковская 92-я бригада взяла в плен мобилизованных (видео)

Группа мобилизованных в РФ сдалась 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ (дислоцируется в селе Клугино-Башкировка Харьковской области) на Сватовском направлении в Луганской области.

21 военный — в основном жители Москвы и Московской области, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, мобилизованные сдались сами.

На видео россияне заявляют, что их «бросили на убой». Также мобилизованные утверждают, что трое суток не ели, не пили и жили в мокрых окопах, по ним стреляли свои же и при этом у них не было возможности связаться с родными.