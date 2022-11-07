Москвичі здаються: харківська 92-га бригада полонила мобілізованих (відео)
Група мобілізованих у РФ здалася 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ (дислокується у селі Клугіно-Башкирівка Харківської області) на Сватівському напрямку Луганської області.
21 військовий – переважно жителі Москви та Московської області, повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, мобілізовані здалися самі.
На відео росіяни заявляють, що їх “кинули на забій”. Також мобілізовані стверджують, що три доби не їли, не пили і жили в мокрих окопах, по них стріляли свої ж і при цьому вони не мали можливості зв’язатися з рідними.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група мобілізованих у РФ здалася 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ (дислокується у селі Клугіно-Башкирівка Харківської області) на Сватівському напрямку Луганської області.".