Live
  • Понеділок 07.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.98
    • 🟢

Москвичі здаються: харківська 92-га бригада полонила мобілізованих (відео)

Події 22:00   07.11.2022
Олена Нагорна
Москвичі здаються: харківська 92-га бригада полонила мобілізованих (відео)

Група мобілізованих у РФ здалася 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ (дислокується у селі Клугіно-Башкирівка Харківської області) на Сватівському напрямку Луганської області.

21 військовий – переважно жителі Москви та Московської області, повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, мобілізовані здалися самі.

На відео росіяни заявляють, що їх “кинули на забій”. Також мобілізовані стверджують, що три доби не їли, не пили і жили в мокрих окопах, по них стріляли свої ж і при цьому вони не мали можливості зв’язатися з рідними.

Читайте також: Захисники Харківщини: 92-га бригада відзначає 22-гу річницю з дня створення

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:20
Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго
20:46
Під час розмінування Харківщини саперу відірвало стопу (фото)
20:30
У Куп’янську та Вовчанську ворог обстріляв будинки, а у Дворічній – ферму
19:18
Як економити на опаленні: поради харків’янам
18:45
Прикордонне село на Харківщині росіяни обстріляли з вертольотів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Москвичі здаються: харківська 92-га бригада полонила мобілізованих (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 22:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група мобілізованих у РФ здалася 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ (дислокується у селі Клугіно-Башкирівка Харківської області) на Сватівському напрямку Луганської області.".