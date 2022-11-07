На Харьковщине восстановили подачу газа более 600 семьям
А электроснабжение восстановили для 511 абонентов на Купянщине, сообщили в ХОВА.
6 ноября специалисты АО «Харьковоблэнерго» продолжили обследовать и ремонтировать энергетическое оборудование и электрические сети в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, отметили в Департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.
После аварийно-восстановительных работ вернули электроснабжение 511 абонентам села Старовировка Купянского района.
Специалисты АО «Харьковгаз» в течение дня частично возобновили газоснабжение 608 семей Харьковского района.
Читайте также: Где в освобожденных районах Харьковщины появились газ и электроснабжение
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине восстановили подачу газа более 600 семьям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А электроснабжение восстановили для 511 абонентов на Купянщине, сообщили в ХОВА.".