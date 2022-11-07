На Харьковщине восстановили подачу газа более 600 семьям

А электроснабжение восстановили для 511 абонентов на Купянщине, сообщили в ХОВА.

6 ноября специалисты АО «Харьковоблэнерго» продолжили обследовать и ремонтировать энергетическое оборудование и электрические сети в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, отметили в Департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.

После аварийно-восстановительных работ вернули электроснабжение 511 абонентам села Старовировка Купянского района.

Специалисты АО «Харьковгаз» в течение дня частично возобновили газоснабжение 608 семей Харьковского района.

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