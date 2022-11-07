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На Харківщині відновили постачання газу більше, ніж 600 родинам

Суспільство 14:45   07.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині відновили постачання газу більше, ніж 600 родинам

А електропостачання відновили для 511 абонентів на Куп’янщині, повідомили у ХОВА.

6 листопада фахівці АТ «Харківобленерго» продовжили обстежувати і ремонтувати енергетичне обладнання та електричні мережі в деокупованих населених пунктах Харківщини, зазначили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА,

Після аварійно-відновлювальних робіт повернули електропостачання 511 абонентам села Старовірівка Куп’янського району.

Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом дня частково відновили газопостачання 608 родинам Харківського району.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 14:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "А електропостачання відновили для 511 абонентів на Куп’янщині, повідомили у ХОВА.".