На Харківщині відновили постачання газу більше, ніж 600 родинам
А електропостачання відновили для 511 абонентів на Куп’янщині, повідомили у ХОВА.
6 листопада фахівці АТ «Харківобленерго» продовжили обстежувати і ремонтувати енергетичне обладнання та електричні мережі в деокупованих населених пунктах Харківщини, зазначили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА,
Після аварійно-відновлювальних робіт повернули електропостачання 511 абонентам села Старовірівка Куп’янського району.
Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом дня частково відновили газопостачання 608 родинам Харківського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "А електропостачання відновили для 511 абонентів на Куп’янщині, повідомили у ХОВА.".