На Харківщині відновили постачання газу більше, ніж 600 родинам

А електропостачання відновили для 511 абонентів на Куп’янщині, повідомили у ХОВА.

6 листопада фахівці АТ «Харківобленерго» продовжили обстежувати і ремонтувати енергетичне обладнання та електричні мережі в деокупованих населених пунктах Харківщини, зазначили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА,

Після аварійно-відновлювальних робіт повернули електропостачання 511 абонентам села Старовірівка Куп’янського району.

Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом дня частково відновили газопостачання 608 родинам Харківського району.