Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання

Фахівці АТ «Харківобленерго» та АТ «Харківгаз» продовжують лагодити мережу в деокупованих районах Ізюмщини та Куп’янщини, повідомила ХОВА.

Протягом 5 листопада фахівці АТ «Харківобленерго» після аварійних робіт відновили електропостачання 121 споживачеві у Куп’янську та 49 абонентам в Ізюмі, повідомили у Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Також світло з’явилося у 89 споживачів села Залиман Ізюмського району, частково відновили електропостачання мешканцям села Базаліївка Чугуївського району.

Фахівці АТ «Харківгаз» протягом дня частково відновили газопостачання для 1925 р. сімей Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.