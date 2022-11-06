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Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання

Суспільство 12:32   06.11.2022
Оксана Якушко
Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання

Фахівці АТ «Харківобленерго» та АТ «Харківгаз» продовжують лагодити мережу в деокупованих районах Ізюмщини та Куп’янщини, повідомила ХОВА. 

Протягом 5 листопада фахівці АТ «Харківобленерго» після аварійних робіт відновили електропостачання 121 споживачеві у Куп’янську та 49 абонентам в Ізюмі, повідомили у Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Також світло з’явилося у 89 споживачів села Залиман Ізюмського району, частково відновили електропостачання мешканцям села Базаліївка Чугуївського району.

Фахівці АТ «Харківгаз» протягом дня частково відновили газопостачання для 1925 р. сімей Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 12:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківобленерго» та АТ «Харківгаз» продовжують лагодити мережу в деокупованих районах Ізюмщини та Куп’янщини, повідомила ХОВА. ".