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Где в освобожденных районах Харьковщины появились газ и электроснабжение

Общество 12:32   06.11.2022
Оксана Якушко
Где в освобожденных районах Харьковщины появились газ и электроснабжение

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковгаз» продолжают чинить сеть в деоккупированных районах Изюмщины и Купянщины, сообщила ХОВА. 

В течение 5 ноября специалисты АО «Харьковоблэнерго» после аварийных работ возобновили электроснабжение 121 потребителю в Купянске и 49 абонентам в Изюме, сообщили в Департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.

Также свет появился у 89 потребителей села Залиман Изюмского района, частично возобновили электроснабжение жителям села Базалиевка Чугуевского района.

Специалисты АО «Харьковгаз» в течение дня частично возобновили газоснабжение для 1925 семей Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 12:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковгаз» продолжают чинить сеть в деоккупированных районах Изюмщины и Купянщины, сообщила ХОВА. ".