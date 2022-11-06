Где в освобожденных районах Харьковщины появились газ и электроснабжение

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковгаз» продолжают чинить сеть в деоккупированных районах Изюмщины и Купянщины, сообщила ХОВА.

В течение 5 ноября специалисты АО «Харьковоблэнерго» после аварийных работ возобновили электроснабжение 121 потребителю в Купянске и 49 абонентам в Изюме, сообщили в Департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.

Также свет появился у 89 потребителей села Залиман Изюмского района, частично возобновили электроснабжение жителям села Базалиевка Чугуевского района.

Специалисты АО «Харьковгаз» в течение дня частично возобновили газоснабжение для 1925 семей Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

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