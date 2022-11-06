Где в освобожденных районах Харьковщины появились газ и электроснабжение
Специалисты АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковгаз» продолжают чинить сеть в деоккупированных районах Изюмщины и Купянщины, сообщила ХОВА.
В течение 5 ноября специалисты АО «Харьковоблэнерго» после аварийных работ возобновили электроснабжение 121 потребителю в Купянске и 49 абонентам в Изюме, сообщили в Департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.
Также свет появился у 89 потребителей села Залиман Изюмского района, частично возобновили электроснабжение жителям села Базалиевка Чугуевского района.
Специалисты АО «Харьковгаз» в течение дня частично возобновили газоснабжение для 1925 семей Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 12:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковгаз» продолжают чинить сеть в деоккупированных районах Изюмщины и Купянщины, сообщила ХОВА. ".