Патрульные за ночь поймали на Харьковщине двух пьяных водителей — рекордсменов

Дважды за ночную смену Drager полицейских на Харьковщине «зашкаливал», фиксируя, что человек, находящийся за рулем, выпил больше, чем возможно измерить.

«За ночную смену патрульные обнаружили 23 водителя с признаками опьянения», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Причем двое из этой компании нарушителей «отличились».

«Дважды за ночную смену прибор Drager фиксировал ⬆️⬆️⬆️ на экране, что говорит о превышении предельно возможного измерения, а это более 5 промилле», — отметили патрульные.

На всех водителей, которые сели за руль пьяными, составили админматериалы, а дальнейшем их передадут в суд.