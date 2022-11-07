Патрульные за ночь поймали на Харьковщине двух пьяных водителей — рекордсменов
Дважды за ночную смену Drager полицейских на Харьковщине «зашкаливал», фиксируя, что человек, находящийся за рулем, выпил больше, чем возможно измерить.
«За ночную смену патрульные обнаружили 23 водителя с признаками опьянения», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Причем двое из этой компании нарушителей «отличились».
«Дважды за ночную смену прибор Drager фиксировал ⬆️⬆️⬆️ на экране, что говорит о превышении предельно возможного измерения, а это более 5 промилле», — отметили патрульные.
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На всех водителей, которые сели за руль пьяными, составили админматериалы, а дальнейшем их передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 11:49;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды за ночную смену Drager полицейских на Харьковщине «зашкаливал», фиксируя, что человек, находящийся за рулем, выпил больше, чем возможно измерить".