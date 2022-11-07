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Патрульные за ночь поймали на Харьковщине двух пьяных водителей — рекордсменов

Происшествия 11:49   07.11.2022
Алексей Наумов
Патрульные за ночь поймали на Харьковщине двух пьяных водителей — рекордсменов

Дважды за ночную смену Drager полицейских на Харьковщине «зашкаливал», фиксируя, что человек, находящийся за рулем, выпил больше, чем возможно измерить.

«За ночную смену патрульные обнаружили 23 водителя с признаками опьянения», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Причем двое из этой компании нарушителей «отличились».

«Дважды за ночную смену прибор Drager фиксировал ⬆️⬆️⬆️ на экране, что говорит о превышении предельно возможного измерения, а это более 5 промилле», — отметили патрульные.

Dragger зашкалил - фото патрульной полиции

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    • На всех водителей, которые сели за руль пьяными, составили админматериалы, а дальнейшем их передадут в суд.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 11:49;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды за ночную смену Drager полицейских на Харьковщине «зашкаливал», фиксируя, что человек, находящийся за рулем, выпил больше, чем возможно измерить".