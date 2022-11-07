Патрульні за ніч зловили на Харківщині двох п’яних водіїв – рекордсменів

Двічі за нічну зміну Drager поліцейських на Харківщині “зашкалював”, фіксуючи, що людина, яка перебуває за кермом, випила більше, ніж можна виміряти.

“За нічну зміну патрульні виявили 23 водія з ознаками сп’яніння”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.

Причому двоє із цієї компанії порушників “відзначилися”.

“Двічі за нічну зміну прилад Drager фіксував ⬆️⬆️⬆️ на екрані, що говорить про перевищення гранично можливого вимірювання, а це понад 5 проміле”, – зазначили патрульні.

На всіх водіїв, які сіли за кермо п’яними, склали адмінматеріали, а надалі їх передадуть до суду.