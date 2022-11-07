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Патрульні за ніч зловили на Харківщині двох п’яних водіїв – рекордсменів

Події 11:49   07.11.2022
Олексій Наумов
Патрульні за ніч зловили на Харківщині двох п’яних водіїв – рекордсменів

Двічі за нічну зміну Drager поліцейських на Харківщині “зашкалював”, фіксуючи, що людина, яка перебуває за кермом, випила більше, ніж можна виміряти.

“За нічну зміну патрульні виявили 23 водія з ознаками сп’яніння”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.

Причому двоє із цієї компанії порушників “відзначилися”.

“Двічі за нічну зміну прилад Drager фіксував ⬆️⬆️⬆️ на екрані, що говорить про перевищення гранично можливого вимірювання, а це понад 5 проміле”, – зазначили патрульні.

Dragger зашкалив - фото патрульної поліції

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    • На всіх водіїв, які сіли за кермо п’яними, склали адмінматеріали, а надалі їх передадуть до суду.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 11:49;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі за нічну зміну Drager поліцейських на Харківщині “зашкалював”, фіксуючи, що людина, яка перебуває за кермом, випила більше, ніж можна виміряти".