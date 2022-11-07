При разминировании Харьковщины сапер лишился стопы (фото)
Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
В Харьковской области в ходе проведения разминирования пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.
В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию правой стопы, а также осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы, сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в Facebook.
Сейчас сапер находится в больнице, его состояние — средней тяжести.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в ходе проведения разминирования пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.".