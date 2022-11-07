При разминировании Харьковщины сапер лишился стопы (фото)

В Харьковской области в ходе проведения разминирования пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.

В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию правой стопы, а также осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы, сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в Facebook.

Сейчас сапер находится в больнице, его состояние — средней тяжести.