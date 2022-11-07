Під час розмінування Харківщини саперу відірвало стопу (фото)

На Харківщині під час проведення розмінування постраждав начальник відділення піротехнічних робіт, лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.

Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію правої стопи, а також осколкове поранення м’яких тканин правого плеча та голови, повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування у Facebook.

Наразі сапер перебуває у лікарні, його стан – середньої тяжкості.